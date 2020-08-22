Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan patlama kamerada - Son Dakika

Beşiktaş'da yeraltı kablolarında yangın çıkması sonrasında patlama meydana geldi. Vatandaşlar panik yaşadığı patlama anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yeraltı kablolarının geçtiği rögar kapağın içinde yangın meydana geldi. Yangının büyümesi üzerine yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerime seyrettiği esnada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı yerinden çıktı. Patlama anı ise kameralara yansıdı.

Patlama anı kamerada

Olayın ardından ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve Beşiktaş Arama Kurtarma ekibi yangına müdahale etmeye başladı. İlk olarak yangın söndürme tüpüyle müdahale eden Kartal Mert Türkay yanmayı bastırdı. Ardından itfaiye ekiplerini müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri de elektriği keserek yangını sonlandırdı. Kısa süreli panik yaşandığı olay esnasında bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. - İSTANBUL