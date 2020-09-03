Son dakika haberi... İstanbul'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Ayrıca ekipler, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Ekipler kent genelinde yaptıkları denetimde, toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları, minibüs ve ticari taksilerde denetim yaptı.

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