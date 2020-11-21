Son dakika haberi | İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel taburcu edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel taburcu edildi

21.11.2020 14:45
Son dakika haberi | İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel taburcu edildi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, taburcu edildi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, taburcu edildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 45 günlük tedavisinin ardından Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki evine getirilen Yüksel için 4 kurban kesildi, dualar edildi.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisinin tamamlandığını ancak bir süre daha evinde istirahat edeceğini söyledi.

Allah'ın izni, sevenlerinin duaları, doktorların ve sağlık çalışanlarının çabalarıyla tedavisinin tamamlandığını anlatan Yüksel, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin tüm personeline, dualarını ve iyi dileklerini eksik etmeyen Ergene halkıma sonsuz teşekkür ediyor, en kısa sürede aranızda olmayı Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Rasim Yüksel, İstanbul, Ergene, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel taburcu edildi - Son Dakika


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