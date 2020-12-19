Son dakika haberi! İstanbul'da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! İstanbul'da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı
19.12.2020 14:45
Son dakika haberi: İstanbul'da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğun kaçırıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda gözaltına alının şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli...
İstanbul'da küçük çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı
Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İSTANBUL - İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğun kaçırıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda gözaltına alının şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da 11 yaşındaki çocuğun kaçırılması iddialarına ilişkin İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Yasin K.olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adli makamlara sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Yasin K.'nın(19), yaşı küçük olan U.V.'ye15 lira vermeyi ve restorana götürerek yemek yemeyi teklif ettiği, çocuğun ise korkarak yanından uzaklaştığı öğrenildi.
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