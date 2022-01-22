İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, kumar oynatıldığı belirlenen bir villaya düzenlenen baskında 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan polis, gece saatlerinde villaya baskın düzenledi.

12'si kumar oynayan, biri de mekan sahibi olmak üzere 13 kişiyi gözaltına alan ekipler, kumar oynatmak amacıyla kullanılan rulet masası, para yerine kullanılan çok sayıda renkli pul, 14 deste çeşitli oyun kartları ve bir pos cihazına el koydu.

Kumar oynadığı belirlenen kişilere Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince para cezası verildiği, hakkında arama kaydı bulunan kişi ile kumarhaneyi işleten şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.