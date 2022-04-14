Son dakika haberi... İstanbul'da marketten hırsızlık yapan kadın kamerada: Bazılarını çaldı, bazılarını da ödedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... İstanbul'da marketten hırsızlık yapan kadın kamerada: Bazılarını çaldı, bazılarını da ödedi

14.04.2022 10:25
Son dakika haberi... İstanbul'da marketten hırsızlık yapan kadın kamerada: Bazılarını çaldı, bazılarını da ödedi

Gelen son dakika haberlerine göre Kağıthane'de markete giren bir kadın reyonlardan çikolata ve şekerleme çaldı.

Kağıthane'de markete giren bir kadın reyonlardan çikolata ve şekerleme çaldı. Market çalışanın hırsızlığı fark ettiği olayda çaldığı bazı ürünleri elindeki poşete saklayan kadın, bazı ürünleri ise kasaya götürerek ödeme yaptı. Kadın hırsız Kağıthane polisi tarafından yakalandı.

Kağıthane Sanayi Mahallesi bir markette geçtiğimiz günlerde saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda, Heyam K. isimli kadının hırsızlık yaptığını güvenlik kamerasından fark eden market çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Markette hırsızlık olduğu ihbarı alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olay yerine gitti. Kaçmaya çalışan kadın, polis ekiplerince yakalandı. Market çalışanlarının hırsızlık yapan kadının çaldıklarının poşet içinde olduğunu söylemesi üzerine poşeti alan ekipler içerisinde, şekerleme, gofret, süt ve meyve suyu olduğunu tespit etti. Ekipler, hırsızlık yaptığı tespit edilen kadını gözaltına aldı.

Çaldığı ürünleri elindeki poşete sakladı

Market çalışanının hırsızlık yapıldığını tespit ettiği güvenlik kamera kayıtlarında, Heyam K.'nın aldığı ürünlerin bir kısmını elindeki siyah poşete koyup sakladığı, bir kısmını ise kasaya götürerek ödeme yaptığı görülüyor. Öte yandan ödeme yapmasının ardından çıkışa yönelen kadın, hırsızlık yaptığını tespit eden market çalışanı tarafından durduruluyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı

Kağıthane, Market, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul'da marketten hırsızlık yapan kadın kamerada: Bazılarını çaldı, bazılarını da ödedi - Son Dakika


Son Dakika
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:21 Naci Görür İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi! Sonraki depremler için Malatya ve K.Maraş'ın 3 ilçesine dikkat çekti!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:35:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da marketten hırsızlık yapan kadın kamerada: Bazılarını çaldı, bazılarını da ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement