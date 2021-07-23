İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Otoparkta yakalandı, avukatım deyip polise iftira attı - Son Dakika

İstanbul Kağıthane'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç, girdiği bir rezidansın otoparkında yakalandı. Kovalamaca anları kameralara yansırken, avukat olduğunu iddia ederek, polise rüşvet aldıkları iftirasını atan şahsın yalan söylediği ve esnaf olduğu ortaya çıktı. Şahsa ayrıca 4 bin 454 lira trafik cezası uygulandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.50 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Şehit Karakuşlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri cadde üzerinde uygulama yaptıkları esnada şüpheli bir araca "dur" ihtarında bulundu. Sürücünün uyarıları dikkate almayarak kaçması üzerine polisle arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamaca sonucunda sürücü Gülbahçe Sokak'taki bir rezidansın otoparkına girdi. Yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"RÜŞVET ALDINIZ DİYE ŞİKAYET EDERİM"

Ekiplerin de girmesi üzerine aracından inen şahıs, "hayırdır burası benim özel mülküm siz kimsiniz" diyerek evine girmeye çalıştı. Şahıs kaçarken ekiplere, "ben avukatım beni arayamazsınız" diyerek evine girip kapıyı kapattı. Burada şahısla ekipler arasında bir süre sözlü tartışma yaşanmasının ardından ekiplere bağıran şahıs, savcılık talimatı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs gözaltına alındığı esnada ekiplere, "beni karakola götürürseniz size benden rüşvet aldınız diyerek sizi şikayet edeceğim" dedi. O anlar ise kameralara yansıdı.

HEM ADLİ İŞLEM YAPILDI HEM PARA CEZASI KESİLDİ

Olayın ardından emniyete götürülen Hakan E.'nin (41) avukat değil esnaf olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şahsa "yalan beyanda bulunmak" ve "görevli memura hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı. Şahsa ayrıca trafik ekipleri tarafından 4 bin 454 lira idari para cezası kesildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)