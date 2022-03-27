Son dakika haberi | İstanbul'da öldürülen Sözer kardeşleri binlerce kişi uğurladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İstanbul'da öldürülen Sözer kardeşleri binlerce kişi uğurladı

27.03.2022 00:57
Son dakika haberi | İstanbul'da öldürülen Sözer kardeşleri binlerce kişi uğurladı

Son dakika habere göre İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı açık otoparkında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden iş adamları Nazım ve kardeşi Ercan Sözer, binlerce kişinin katılımıyla Hakkari'de toprağa verildi.

İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı açık otoparkında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden iş adamları Nazım ve kardeşi Ercan Sözer, binlerce kişinin katılımıyla Hakkari'de toprağa verildi.

Silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden iş adamları Nazım ve kardeşi Ercan Sözer Hakkari'de, yeğenleri Kadir Mendanoğlu ise Antalya'da toprağa verildi. Öğle saatlerinde Hakkari'ye büyük bir araç konvoyu ile giriş yapan Sözer kardeşlerin cenazesini binlerce kişi karşıladı. Devlet hastanesi morguna, oradan da Kıran Mahallesi aile mezarlığına getirilen cenazeleri karşılayan aile fertleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Kalabalık nedeniyle yer bulamayan vatandaşlar hakim tepelere çıkarken, yapılan duaların ardından Sözer kardeşler yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine Hakkari merkez ve il dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile on binlerce kişi katıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise cenaze boyunca çevrede güvenlik önlemleri aldı. - HAKKARİ

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Silahlı saldırı, Küçükçekmece, Hakkari, Adalet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da öldürülen Sözer kardeşleri binlerce kişi uğurladı - Son Dakika


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