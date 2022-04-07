İstanbul'da ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi defnedildi - Son Dakika
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İstanbul'da ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi defnedildi

07.04.2022 15:59

İstanbul'da kayıp olarak aranan ve Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da kayıp olarak aranan ve Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

H.E'nin cenazesi, İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Muratkolu köyüne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından H.E'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, gencin ailesi, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Dört çocuklu ailenin en büyüğü olan H.E'nin 2021 yılında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak üniversite eğitimine başladığı, daha sonra hayali olan makine mühendisliği için yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesine geçiş yaptığı öğrenildi.

Baba A.E'nin, İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan oğlu H.E'den haber alamadığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç öğrencinin, kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiğini tespit etmişti. AFAD ekipleriyle birlikte ormanlık alanda yapılan arama çalışmasında gencin cansız bedenine ulaşılmıştı.

H.E'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp raporu bekleniyor.

İstanbul'da ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi defnedildi
İstanbul'da ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi defnedildi
İstanbul'da ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi defnedildi

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Kaynak: AA

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