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Son dakika haberi: İstanbul'da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul'da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü

14.11.2021 14:09
Son dakika haberi: İstanbul'da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü

Son dakika haber... İstanbul'da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü Beyoğlu'nda bir pazarcı bir şahıs tarafından bıçaklandıktan sonra dövüldü Pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan yakalandı Beyoğlu'nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs önceden husumeti...

İstanbul'da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü

Beyoğlu'nda bir pazarcı bir şahıs tarafından bıçaklandıktan sonra dövüldü

Pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen olayda pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı. Bir süre sonra tezgaha gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple Yeşilçeçen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tezgahtaki bıçağı alan şahıs, pazarcı Yeşilçeçen'e saldırmaya başladı.

Defalarca bıçakladı, elinden bıçak alınınca da darp etti

Şahsın bıçakla saldırması üzerine pazarcı, arkadaşlarının yanına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada diğer pazarcılar araya girerek, saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan şahıs elindeki bıçakla Yeşilçeçen'i defalarca bıçakladı. Bu sırada pazarcıların bıçağı alması üzerine şahıs, bu kez de tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti.

Pazarcı saldırgandan şikayetçi olmadı

Yaşanan olayın ardından şahıs ve yanındaki kişi kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından pazarcı esnafı yaralı Selahattin Yeşilçeçen'i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine götürdü. Ayakta tedavisi yapılan Yeşilçeçen'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Pazarcının bıçaklandığı anlar kameraya yansıdı

Öte yandan Beyoğlu'nda pazar tezgahına gelen şahısların pazarcıyı önce bıçaklayıp daha sonra darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların tartıştığı daha sonra bıçağı defalarca pazarcıya vurduğu daha sonra darp ettiği görülüyor.

İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İstanbul'da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü - Son Dakika
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