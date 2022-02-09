Son dakika haberi... İstanbul'da pilotaj öğrencisinin öldüğü trafik kazası davası sanığına 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 22 yaşındaki pilotaj öğrencisi Selimhan Şimşek'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada sanık Sedat Yiğiter, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki Selimhan Şimşek'in ailesinin avukatı Eşref Çalışır, olay tarihinde aracın ön plakasının bulunmadığını, makas atan kişilerin kameralara takılmamak için böyle bir eyleme giriştiklerini belirterek, "Müvekkillerim gencecik pilot adayı olan evlatlarını kaybetmişlerdir. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, beraat talep etti.

Mahkeme, sanık Sedat Yiğiter'in "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 8 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Mustafa Ekentok'un kullandığı aracıyla, yanında arkadaşları maktul Selimhan Şimşek ve Ali Yarlığan ile Florya'dan Ankara istikametine doğru yola çıktığı anlatılmıştı.

Yan yolda seyrederken lastik sensörünün arıza vermesi üzerine sürücü Ekentok'un Zeytinburnu Demirciler Sitesi yol ayrımındaki taralı alanda aracı durdurduğu belirtilen iddianamede, Ekentok'un araçtan inerek önce sol taraftaki lastikleri kontrol ettiği, sağdaki lastikleri kontrol etmek için diğer tarafa geçtiği sırada, Selimhan Şimşek'in araçtan indiği aktarılmıştı.

Bu esnada başka bir aracın, hızlı seyrederken sürücü Sedat Yiğiter'in direksiyon hakimiyetini kaybedip Ekentok'un aracının sol arka çamurluğu ile teker kısmına ve Selimhan Şimşek'e çarptığı ifade edilen iddianamede, ağır yaralanan Şimşek'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Sedat Yiğiter'in "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.