Buğra AKAY/ İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonrası gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU: 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika