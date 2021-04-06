İstanbul Emniyet Müdürlüğü , Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonrası gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

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