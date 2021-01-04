İstanbul'da PKK/KCK üyesi 2 şüpheli tutuklandı
04.01.2021 10:58
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, yılbaşı günü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlemiş, örgütün propagandasını yapan ve kırsal alana katılım yapmaları için çevresine baskı kuran 3 örgüt üyesi yakalanmıştı.
Yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri dün sona erdi. Hafta sonu emniyetten nöbetçi mahkemeye sevk edilen PKK/KCK üyelerinden 2 kişi tutuklandı. Bir şüphelinin ise 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
-İHA-
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