Son dakika haberi: İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Polis, Suriye'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren şahısların çeşitli kurum ve kuruluşlara ait hesapları hacklemek suretiyle PKK terör örgütü propagandası yaptıklarını belirledi. Zanlıların yakalanması için operasyon başlatan polis bu sabah 7 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen baskınlarda 6 şahıs gözaltına alındı. - İSTANBUL