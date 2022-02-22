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Pompalı dehşet kamerada: "Benimle ilgilenmediler" deyip müzikhole ateş açtı - Son Dakika

Pompalı dehşet kamerada: "Benimle ilgilenmediler" deyip müzikhole ateş açtı

22.02.2022 09:49
Pompalı dehşet kamerada: "Benimle ilgilenmediler" deyip müzikhole ateş açtı

Kağıthane'de gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap getirildiğini öne süren "Mami" lakaplı bir şahıs, ayrıldığı mekana pompalı tüfekle geri dönüp dehşet saçtı.

Kağıthane'de gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap getirildiğini öne süren "Mami" lakaplı bir şahıs, ayrıldığı mekana pompalı tüfekle geri dönüp dehşet saçtı. Alkolün de etkisiyle mekana defalarca ateş açan saldırgan, rahat tavırlarla aracına binerek kaçtı. Korku dolu o anlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan suç makinesi saldırgan, adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 07.45 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Mami" lakaplı Muammer Ö. (40), bir müzikhole giderek alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Muammer Ö. kendisiyle fazla ilgilenilmediği ve fazla hesap getirildiğini öne sürerek tartışma yaşadığı mekandan ayrıldı. Sabah saatlerinde bir araçla mekana tekrar gelen alkollü şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle mekanın giriş kapısına 3-4 el ateş ederek, geldiği araca binip kaçtı.

KAĞITHANE POLİSİNİN YAKALADIĞI SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında şahsın emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "kasten yaralama" ve "suç uydurma" suçlarından 7 adet kaydı bulunan Muammer Ö. olduğunu belirledi. Kağıthane polisi yaptıkları çalışmaların ardından Muammer Ö.'yü Nurtepe Mahallesi'nde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKLUK YAPAN TÜFEĞİ ONARIP TEKRAR ATEŞ AÇTI

Kağıthane'de alkollü şahsın bir eğlence mekanının giriş kapısına pompalı tüfekle ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir araçla mekanın önüne gelerek pompalı tüfekle ateş ettiği ve bu sırada tutukluk yapan tüfeği onarıp tekrar ateş ettiği görülüyor.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı
Pompalı dehşet kamerada: Benimle ilgilenmediler deyip müzikhole ateş açtı

YORUMLAR
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Çağlayan Polis Merkezi, Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pompalı dehşet kamerada: 'Benimle ilgilenmediler' deyip müzikhole ateş açtı - Son Dakika


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