İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada

07.05.2021 09:43

İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada Kağıthane'de gürültü kavgası sonrası kebapçı, iş yerini basan gençlere pompalı tüfekle ateş açmıştı Başından yaralanan genç hayatını kaybetmiş, kebapçı ise göğsünden ağır yaralanmıştı Bir gencin ölümünün...

İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada

Kağıthane'de gürültü kavgası sonrası kebapçı, iş yerini basan gençlere pompalı tüfekle ateş açmıştı

Başından yaralanan genç hayatını kaybetmiş, kebapçı ise göğsünden ağır yaralanmıştı

Bir gencin ölümünün ardından kebapçıya saldırı düzenleyen saldırgan yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de gürültü kavgası sonrası dükkanını basan gençlere pompalı tüfekle ateş açarak 21 yaşındaki Şükrü Mutlu'nun ölümüne neden olan kebapçının dükkanına motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletli saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, Şükrü M. ve Enes A. sokak üzerinde geldikleri kebapçı dükkanında iş yeri sahibi Altan A. ile tartışmıştı. Çıkan kavga sonrasında kebapçı Altan A., pompalı tüfekle Şükrü Mutlu'yu başından, Enes A.'yı ise sırtından yaralamıştı. Yaralanan Enes A.'da kurusıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A.'yı göğsünden ağır yaralamıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Başından vurulan genç hayatını kaybetmişti

Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır ağır yaralı Şükrü Mutlu'yu Çağlayan'daki özel bir hastaneye, Enes A'yı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Altan A'yı ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Ömer Faruk K., Abdüssamet A. ve Abdulvahap A.'yı yaklaşık 2 saat sonra kıskıvrak yakalamıştı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.

Kebapçı dükkanına silahlı saldırı kamerada

Başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Şükrü Mutlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Mutlu'nın ölümünün ardından önceki gün saat 11.45 sıralarında motosikletle sokağa gelen kasklı 2 saldırgan, Altan A'nın kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından saldırganlar hızla kaçarken, olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kağıthane polisi yaptığı çalışmalar sonucunda plakasını tespit ettikleri motosikletten saldırıyı düzenleyen 18 yaşındaki Oğuzhan D'yi dün Sarıyer Pınar Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı.

Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan serbest bırakıldı

Olayda kullandığı tabancayı da ele geçirilen polis ekipleri, gözaltına aldıkları saldırganı emniyete götürdü. İfadesinde havaya ateş açtığını işyerini hedef almadığını söyleyen Oğuzhan D.'nin ardından "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan silahlı saldırgan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan tabancaya ise incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada

Asayiş Büro, Pazartesi, Kağıthane, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da pompalıyla genci öldüren kebapçının dükkanına silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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