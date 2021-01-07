Son dakika haberi: İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu

07.01.2021 07:33
Son dakika haberi: İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu, System.String[]

Son dakika haberler... Sultanbeyli'de rehin aldığı karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Sultanbeyli'de rehin aldığı karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan 3 katlı evin en üst katında yaşayan Adnan S. tartıştığı eşi Hatice S'yi bıçakla rehin aldı. Durumu gören ailenin çocukları evden kaçarak olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hatice S'nin bıçakla öldürüldüğünü tespit etti.

Bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan ve yaralanan Adnan S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerine gelen bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.

İntihar, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İstanbul'da rehin aldığı karısını öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu - Son Dakika


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