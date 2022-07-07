Son dakika haberi... İstanbul'da Sağlıkçılar, Konya'da Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya İçin Hastane Önlerinde Saygı Duruşunda Bulundu ve Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul'da Sağlıkçılar, Konya'da Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya İçin Hastane Önlerinde Saygı Duruşunda Bulundu ve Oturma Eylemi Yaptı

07.07.2022 12:59

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da görev yaptıkları hastanelerin önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen uzman doktor Ekrem Karakaya için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve cinayeti protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

İstanbul'da görev yaptıkları hastanelerin önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen uzman doktor Ekrem Karakaya için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve cinayeti protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, görevi başındayken hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından dün silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, hekimler ve sağlık çalışanlarının 7-8 Temmuz'da iş bırakacağını açıklamıştı.

Hekimler ve sağlık çalışanları, bugün yurt genelinde iş bırakarak hastane önlerinde eyleme geçti. İstanbul'da da sabah saat 09: 00'da hastane önlerinde toplanan sağlıkçılar, birer dakikalık saygı duruşunun ardından 15 dakika süreyle sessiz oturma eylemi yaptı. Sağlıkçılar, eylemde, "Öldürülüyoruz" ve "Tükeniyoruz, sessiz kalma" dövizleri taşıdı. Sağlıkta şiddetin protesto edildiği eylemlerde, özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri de dile getirildi.

Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise sağlıkçılar, yolu kapatarak 3 kilometre boyunca yürüyüş düzenledi.

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ve Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan hekimler ve sağlık çalışanları da iş bırakarak hastane önünde eylem yaptı.

İstanbul'da birçok hastane önünde sağlıkçılar, saygı duruşu ve oturma eylemi düzenledi. Eylem görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Kaynak: ANKA

Ekrem Karakaya, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul'da Sağlıkçılar, Konya'da Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya İçin Hastane Önlerinde Saygı Duruşunda Bulundu ve Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika

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