Son dakika haberi! İstanbul'da sahte şampuan operasyonu - Son Dakika

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 20 bin 917 kutu şampuan ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir iş yerinde üretilen sahte şampuanın bilindik markaların kutularına konularak satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi B.E. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 20 bin 917 kutu şampuan ve sahte şampuan yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.