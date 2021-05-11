Son dakika haberi: İstanbul'da sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul'da sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu

11.05.2021 11:20
Son dakika haberi: İstanbul'da sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu, System.String[]

Son dakika haberler: İstanbul'da bir depoya yapılan baskında toplam 189 bin adet sahte sporcu takviyesi ile toz ürün ele geçirildi.

İstanbul'da bir depoya yapılan baskında toplam 189 bin adet sahte sporcu takviyesi ile toz ürün ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte vücut geliştirme sporcu takviyesi ürünleri imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine, dün Fatih'te iki ayrı depoya operasyon düzenledi. Baskın yapılan depolarda, piyasaya sürülmek üzere imal edilmiş 849 kutu besin takviyesi ürünü, 156 bin 780 adet yağ yakıcı ve kas geliştirici hap, 2 bin 944 adet solisyon, 24 bin 50 adet performans artırıcı ampul ilaç ile bin 200 enjeksiyon kalınlık ve erkeklik hormonu takviyesi ve 155 kilo toz protein ilacı olmak üzere toplam 189 bin 373 adet sahte ve kullanım süresi geçmiş ürün ele geçirildi.

Depoda suçüstü yakalanan daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Yiğit P. adlı 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Piyasa değeri 2 milyon 556 bin lira civarını bulduğu ileri sürülen sahte ilaçların, insan sağlığına ölümcül derecede zararlı olduğu ifade edildi. Türkiye'de satışının yasak olduğu ve çoğunun ruhsatının olmadığı aktarılan ilaçların, ruhsatı olan ürünlerinde ise satışının doktor tarafından reçeteli yazılarak eczanelerden temin edilen tıpta vücut gelişiminde sorun olan çocukların büyümesinde ve vücut gelişimine destek için doktor tarafından reçetelenen ilaçlar olduğu kaydedildi. Ürünleri vücut geliştirme sporu yapan insanların daha çok tercih ettiği belirtilirken, insan sağlığına zararlı olduğu, bu ilaçları kullananlarda bağımlılık yaptığı, internet üzerinden de satışının yapıldığı ileri sürüldü. Söz konusu ilaçların, nerede üretildiği belli olmayan merdiven altı olarak tabir edilen vücuda enjeksiyon ile yapılan performans artırıcı ve yağ yakıcı ilaçların piyasaya sürüldüğü de belirtildi.

Fatih'te baskın yapılan depolar emniyet ekiplerince mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: İstanbul'da sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu
Son dakika haberi: İstanbul'da sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da sahte vücut geliştirme ilacı operasyonu - Son Dakika


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