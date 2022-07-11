Son dakika haberi | İstanbul'da Selin Vurduğu Bölgelerde Temizlik Devam Ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | İstanbul'da Selin Vurduğu Bölgelerde Temizlik Devam Ediyor

11.07.2022 13:34
Son dakika haberi | İstanbul'da Selin Vurduğu Bölgelerde Temizlik Devam Ediyor

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yönetim Müdürlüğü ve İSTAÇ Kent Temizliği birimleri, yoğun yağışlar nedeniyle selin vurduğu Esenyurt’ta temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yönetim Müdürlüğü ve İSTAÇ Kent Temizliği birimleri, yoğun yağışlar nedeniyle selin vurduğu Esenyurt'ta temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel yaşanan bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle dendi:

"İstanbul genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeni ile meydana gelen olumsuzluklara Atık Yönetimi Müdürlüğü ve iştirak şirketimiz İSTAÇ A.Ş. Kent Temizliği Birimlerimizce anında müdahale edilmekte ve temizlik çalışmaları devam etmektedir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'da Selin Vurduğu Bölgelerde Temizlik Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İstanbul'da Selin Vurduğu Bölgelerde Temizlik Devam Ediyor - Son Dakika
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