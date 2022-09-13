Son dakika haberi... İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 40.38 ZAM GELDİ

İBB Meclis toplantısında İSKİ 'nin zam talebi üzerine olağanüstü toplandı. Mecliste oylamaya sunulan zam teklifi meclis tarafından yüzde 40.38 olarak revize edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında başlayan oturumu Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul açtı. İSKİ tarafından meclise getirilen zam teklifi, meclis üyelerine okundu. İSKİ birinci kademe konutlarda 8.33 lira olan fiyatın yüzde 99.87 zamla 16.65 liraya yükseltilmesini talep etti.

BU TEKLİFLERİN İSTANBUL'A REVA OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İSKİ'nin yüzde 99.87'lik ilk zam talebine yönelik, "Fahiş su zammı teklifini müzakere edeceğiz. Gelen teklifi basitçe ifade edeyim, şu anda kullanılan ilk kademe için su bedeli 8.33 lira, idarenin teklif ettiği miktar 16.65 lira. Yaklaşık yüzde 100 bir zam teklifi, ikinci kademede 12.51 lira mevcut fiyat, teklif edilen 24.90 lira yine yaklaşık yüzde 100'e yakın. 'Suyu ucuzlatacağız, alt gelir grubuna bedava vereceğiz 'diyen bir yönetim için bu tekliflerin İstanbul'a reva olmadığını düşünüyoruz. Biz piyasa gerçekleri ve kurum gerçekleri arasında bir denge kurarak meclisten önce yaptığımız toplantıda tüm grupların ortak teklifiyle idarenin teklifinin revize edilmesini teklif ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"SU TARİFESİNİ BELİRLEME YETKİSİ BELEDİYE MECLİSİNDEDİR." CHP Grup Sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı ise "İdare kendi gerçeklerine, kendi maliyetlerine göre teklifte bulunur, normaldir. Su tarifesini belirleme yetkisi belediye meclisindedir. Bugün de meclis öncesi yapılan son derece olumlu görüşmeler sonucunda bütün partiler mutabakata vardık, tüm partilere teşekkür ederiz" dedi. İki parti sözcüsünün konuşmasının ardından talep revize edildi ve oy birliğiyle alınan kararla İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 TL'ye çıktı.

İSKİ 3'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararlara göre İstanbul'da tüm kademelerde yeni su kullanım bedelleri şöyle oldu: -Konut 1. Kademe(Konut başına 0-15 m3/ay a kadar kullanım) 11,69 TL-Konut 2. Kademe(Konut başına 16 m3/ay ve üzeri) 17,56 TL-5216 ve 6360 Sayılı Kanunlarla Mahalle Olan Yerlerde Konut Tarifesi 2,92 TL-Ortak Sayaç Konut/ Konut İnşaatı Şantiyesi 17,56 TL-İş Yeri 31,44 TL-5216 ve 6360 Sayılı Kanunlarla Mahalle Olan Yerlerde İş yeri Tarifesi 2,92 TL-Ortak Sayaç İş yeri/ İş yeri İnşaatı Şantiyesi 32,63 TL-Özel Grup 11,69 TL-İş Yeri Ham Su 9,63 TL-Toptan Ham su 3,04 TL-Geri Dönüşüm Suyu 1,06 TL

Ayrıca kurulda alınan karara göre her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmı "İnsani Su Hakkı" uygulaması dikkate alındığında 7 lira 22 kuruş olan su birim fiyatı 10 lira 13 kuruş olacak uygulanacağı belirtildi.

- İstanbul