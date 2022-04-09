Son dakika haberi | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı

09.04.2022 10:08
Son dakika haberi | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı.

Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kasımpaşa'da bir telefon tamircisinde meydana geldi. İçeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu. Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu. Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı. İçerdekiler yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberi | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı
Son dakika haberi | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı
Son dakika haberi | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı

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Kasımpaşa, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı - Son Dakika


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