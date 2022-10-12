Taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

12.10.2022 11:46

Taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Saldırgan şüpheli: "Otobüsün Bilecikspor takımını taşıdığını dahi bilmiyordum.

Taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Saldırgan şüpheli: "Otobüsün Bilecikspor takımını taşıdığını dahi bilmiyordum. Pişmanım, bir cahillik yaptım"

İSTANBUL - Kağıthane'de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüse silahla ateş eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, "Otobüsün Bilecikspor takımını taşıdığını dahi bilmiyordum. Pişmanım, bir cahillik yaptım" dediği öğrenildi.

Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde 10 Ekim saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay öncesinde İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı, su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı. Polis ekipleri kavgaya karışan grupların dağılmasına yönelik uyarılar yapmıştı. Grubun kalabalık olması nedeniyle takviye kuvvet de çağırılmıştı.

Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken, maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşamış, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları ise geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi. Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak birkaç el ateş etmişti.

Saldırgan tutuklandı

Olaya ilişkin silahla ateş eden şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli Sefa A. (20), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maçı izlemeye gideceği sırada uyuyakaldığını söyledi

Olaya ilişkin şüpheli Sefa A.'nın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, aynı konuda daha önce karakolda ve savcılıkta ifade verdiği ancak olaya ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla yeniden gözaltına alındığını söylediği belirtildi. Şüpheli A.'nın ifadesinde, Bayburtlu olmasından dolayı Bayburtspor - Bilecikspor maçını izlemeye gideceği ancak uyuyakaldığını, uyandığında stada doğru gittiğini ancak maçın bittiğini, Bilecikspor'u taşıyan otobüsün ise stadın yanından hareket etmeye başladığını ve o sırada olay yerinde bir kargaşa yaşandığını dediği aktarıldı.

"Abilerimin üstlerinde kan görünce haksızlığa dayanamayarak otobüsü durdurmak istedim"

Bileciksporlu taraftarların kendisinin de taraftarı olduğu Bayburtspor taraftarlarını dövdüklerini söyleyen şüpheli ifadesinin devamında, "Mahalleden tanıdığım abilerimin üstlerinde kan görünce haksızlığa dayanamayarak otobüsü durdurmak istedim. Bu sırada kim olduğunu bilmediğim bir şahıs otobüs içerisinden bana doğru küfür etti. Ben de bu söze çok sinirlendim ve otobüsü durdurmak için ateş ettim. Amacım sadece 1 el boşa ateş etmekti ancak otobüs durmayarak üzerime doğru gelince korkudan elim tetiğin üstünde kaldı ve tahminen 5 ya da 6 kez otobüse doğru ateş ettim. Daha sonra kaldırıma kaçtım ancak otobüsün yine üzerime doğru geldiğini görünce aşağıya doğru kaçarak polise gittim ve silahı teslim ederek pişman olduğumu beyan ettim. Zaten olayı biraz da polisler için yapmıştım çünkü polisler de otobüsü durdurmaya çalışmış ancak otobüs durmamıştı" ifadelerini kullandı.

"Bir cahillik yaptım"

Şüpheli Sefa A'nın ifadesinde ayrıca, "Otobüs içerisinde kimlerin olduğunu bilmiyorum. Otobüsün Bilecikspor takımını taşıdığını dahi bilmiyordum. Pişmanım, bir cahillik yaptım, çok üzgünüm. Herhangi bir şekilde kimseyi yaralama ve mala zarar verme kastım yoktur" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Taraftar otobüsüne silahla saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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