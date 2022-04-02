Son dakika haberi: İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

02.04.2022 00:57
Son dakika haberi: İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Son dakika haberler: İstanbul'da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı. Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda, 22'si fildişi olmak üzere toplam 483 tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 17 ve 30 Mart tarihleri arasında Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki 5 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen Helenistik, Geç Roma, Emeviler, Erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 89 sikke, Türk İslam dönemine ait olduğu düşünülen altın varaklı süslenmiş çerçeve içerisinde hat levhalar, Osmanlı Padişahlarına ait olduğu düşünülen fermanlar, beratlar, diplomalar, takdirnameler, tapu senetleri, Geç Bizans dönemine ait olduğu düşünülen seramik vazo ve kadın başlı ile hayvan başlı figürlerin de aralarında olduğu 394 obje ele geçirildi.

Sikkelerin ikisi yurt dışında teki 3.1 milyon Sterline satılan sikkelerle benzerlik taşıyor

Ele geçirilen eserler ile ilgili yapılan geniş çaplı araştırmalarda, sikkelerin ön ve arka yüz incelemelerinde, 2 tanesinin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde, teki 3.1 milyon Sterline satılan ve dünya üzerinde 2 adet olan sikkelere benzerlikleri dikkat çekti. Ayrıca inceleme devam toplamda 22'si fildişi olmak üzere 483 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçen sikke ve objelerin ise detaylı incelenmeler için ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.

Yakalanan tarihi eser kaçakçısı 5 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" ve "5607 S.K.M." suçlarından başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Atakan Işıktutan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Atakan Işıktutan elendi mi, sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Küçükçekmece, İstanbul, Kadıköy, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:06:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement