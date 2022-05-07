Son dakika! Tartışma sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenyurt'ta tartışma sırasında silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 441. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Orhan A, silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Orhan A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısının olay sonrası polise teslim olduğu öğrenildi.