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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı

19.11.2021 09:56

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı

İstanbul, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 gözaltı - Son Dakika
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