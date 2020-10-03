Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Eş Zamanlı Operasyon, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 00:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika

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