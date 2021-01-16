Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika

Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/ YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı'ndan terör örgütü YPG itirafı: PKK'nın alt koludur

'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı

TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu

Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı

Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü

Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz

Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi