Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika

Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

16.01.2021 02:53

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/ YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı'ndan terör örgütü YPG itirafı: PKK'nın alt koludur '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi
2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü 2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü         
00:54
Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi         
22:57
Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde         
22:28
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 03:23:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei