İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Banka kartları artık İstanbulkart yerine kullanılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Banka kartları artık İstanbulkart yerine kullanılabilecek

26.10.2022 19:42

İBB yönetiminin, yükselen maliyetler sebebiyle esnaf ve işletmeci kurumlardan gelen talepler üzerine hazırladığı toplu ulaşıma yüzde 24,79 zam teklifi, UKOME toplantısında bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedildi. İstanbulkart dışındaki banka kartlarının toplu taşıma araçlarında kullanılması teklifi ise kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda, artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam talebi görüşüldü. Toplantıda; İETT, Metro İstanbul, Minibüsçüler Odası, Taksiciler Odası, Dolmuş Derneği ve Turyol'dan gelen yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen zam talepleri ele alındı.

İBB YÜZDE 24,79 ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de asgari ücret, enflasyon, yakıt artışı oranları ve sektörden gelen talepleri dikkate alarak toplu ulaşıma yüzde 24,79 oranında zam yapılmasını teklif etti. Teklifte, tam biletini 7,67 TL'den 9,57 TL'ye, takside kısa mesafe ücretinin 28 TL'den 35 TL'ye, minibüste indi-bindi ücretinin 5,25 TL'den 6,55 TL'ye, taksi dolmuş ücretinin de 13,25 TL'den 16,55 TL'ye çıkarılması öngörüldü. Teklif, yapılan görüşmelerin ardından Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'deki (UKOME)'deki hükümet temsilcilerinin çoğunluk oylarıyla reddedildi.

TOPLU TAŞIMADA BANKA KARTLARI KULLANILABİLECEK

İstanbulkart dışındaki kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanılmasına ilişkin düzenleme ise oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Banka kartları artık İstanbulkart yerine kullanılabilecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:28 Galatasaray'ın hakem Ali Palabıyık'a tepkisi devam ediyor! İşte GS TV'de yayınlanan o haber
18:57 İran'ın Şiraz kentinde türbeye silahlı saldırı: 2'si çocuk 15 ölü, 40 yaralı
18:42 Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun
17:57 Ankara'da feci ölüm! Minibüsün altında uyutulan 2,5 yaşındaki Elif, babasının aracı hareket ettirmesiyle ezildi
17:59 AK Parti'de ikinci Cahit Özkan vakası yaşanabilir! Mahir Ünal, Cumhuriyetle ilgili sözleri sebebiyle topun ağzında
17:54 İçişleri Bakanlığı trafikte yeni dönem başlatıyor! Kaza yapan sürücüye ders, kazaya karışan araçlara özel denetim yapılacak
17:53 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek için çalışmalarına başladı
17:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi?
17:32 İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Banka kartları artık İstanbulkart yerine kullanılabilecek
17:25 Fatura ödemek için sıra beklerken kalp krizi geçirdi! Personelin ani müdahalesi ile duran kalp tekrar çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 19:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Banka kartları artık İstanbulkart yerine kullanılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement