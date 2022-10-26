Kim ne kadar oy alıyor? İşte Fakıbaba'nın memleketinde yapılan son anket

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de asgari ücret, enflasyon, yakıt artışı oranları ve sektörden gelen talepleri dikkate alarak toplu ulaşıma yüzde 24,79 oranında zam yapılmasını teklif etti. Teklifte, tam biletini 7,67 TL'den 9,57 TL'ye, takside kısa mesafe ücretinin 28 TL'den 35 TL'ye, minibüste indi-bindi ücretinin 5,25 TL'den 6,55 TL'ye, taksi dolmuş ücretinin de 13,25 TL'den 16,55 TL'ye çıkarılması öngörüldü. Teklif, yapılan görüşmelerin ardından Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'deki (UKOME)'deki hükümet temsilcilerinin çoğunluk oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Banka kartları artık İstanbulkart yerine kullanılabilecek - Son Dakika

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