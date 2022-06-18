Son dakika haberi | İstanbul'da trafik polisini darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İstanbul'da trafik polisini darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı

18.06.2022 23:02
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik polisini darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika haberleri: İstanbul Bağcılar'da uygulama yapan ekiplerden kaçmaya çalışırken polis memurunu darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da uygulama yapan ekiplerden kaçmaya çalışırken polis memurunu darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 12 Haziran'da Sancaktepe Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, yolda bekleyerek trafiği aksattığı belirtilen yolcu minibüsünün sürücüsünün belgelerini kontrol etmek istedi.

Bunun üzerine sürücü Y.E.G. (28) aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken bir polis memurunu darbetti. Ekipler, mukavemet eden sürücü ile minibüsteki bir yolcuyu gözaltına aldı.

Minibüsün çalışma ruhsatı iptal edilirken, araç trafikten men edildi.

Sürücü Y.E.G'ye, "görevli memurun ikazına uymamak" ve "yolcu indirme bindirme kurallarına uymamak"tan cezai işlem uygulanırken, gözaltına alınan yolcu serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen sürücünün ticari araç kullanması UKOME tarafından yasaklandı.

YORUMLAR
500
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, İBB Meclisi'ne ulaşımla ilgili rapor sundu Açıklaması Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, İBB Meclisi'ne ulaşımla ilgili rapor sundu Açıklaması
Kaynak: AA

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'da trafik polisini darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 23:20:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İstanbul'da trafik polisini darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement