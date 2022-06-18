Bunun üzerine sürücü Y.E.G. (28) aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken bir polis memurunu darbetti. Ekipler, mukavemet eden sürücü ile minibüsteki bir yolcuyu gözaltına aldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İstanbul'da trafik polisini darbeden minibüs sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

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