İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu

13.07.2022 09:48
İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sarıyer'de mimarlık okuyan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki genç, yaşadığı evde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Yanında hastane tipi oksijen tüpü ve vücuduna uzanan hortumların da bulunduğu olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Sarıyer'de mimarlık okuyan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki genç, yaşadığı evde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Korkunç olayın ardından polis ekipleri, ölen gencin kız arkadaşı Rana K.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can Belice'nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, ancak kendisini ciddiye almadığını ifade etti.

SEVGİLİSİNE ULAŞAMAYAN GENÇ KADIN, EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Aziz Can Belice, kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile olaydan bir gün önce yaşadıkları rezidansa geldi. Çiftin burada geceyi geçirmesinin ardından Rana Gülümser K., ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti.

Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen Rana Gülümser K., Belice'ye Beyoğlu Cihangir'e gideceğini ve kendisinin de yanına gelmesini istediğini söyledi. Ardından genç kız Belice'nin yanından ayrılarak yola koyuldu. Bir süre sonra Belice'nin gelmemesi üzerine Rana K., önce onu aradı ardından da mesaj attı. Gencin yanıt vermemesi üzerine merak ederek eve geri gelen genç kadın, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı.

GENÇ ADAM, BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Genç kadın bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunarak ve site güvenliğine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Ayrıca gencin hemen yanı başında ise hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin vücudunda yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç olayın ardından polis ekipleri, ölen gencin kız arkadaşı Rana K.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can Belice'nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini ve oksijen tüpünü gördüğünü ancak Belice'ye ne olduğunu sorduğunda bir şey söylemediğini belirttiğini ifade etti.

YAKINLARI CENAZEDE FERYAT ETTİ

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde masanın üstünde ise "kedimi besleyin, iyi bakın üşümesin" yazılı bir not bulundu. Burada otopsisi tamamlanan genç, ailesinin yaşadığı Mersin'in Yenişehir ilçesindeki cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin cenazesinde ailesi ve yakınları feryat etti. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu - Son Dakika
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