Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: TIR'ın fren körüklerine zula yapmışlar

İSTANBUL'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 5 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonlarda 63 kilo 700 gram eroin, 23 kilo Afyon sakızı, 84 kilo 500 gram metamfetamin, 5 kilo 500 gram marihuana bitkisi ele geçirilirken, 12 şüpheli de gözaltına alındı. TIR'ın fren körüklerine zula yapılan uyuşturucunun çıkarıldığı anlar polis kamerasıyla kaydedildi.

İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şüphelileri takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından 4 Mayıs'ta bazı şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. O operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kağıthane, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Pendik'te 8 farklı operasyonun ardından 5'i yabancı toplam 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 63 kilo 700 gram eroin, 23 kilo Afyon sakızı, 84 kilo 500 gram metamfetamin, 5 kilo 500 gram marihuana bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerinden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Öte yandan operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaçan bir aracı kovalayan ekiplerin, araç sürücüsünü yakaladığı anlar ile bir TIR'ın fren körüklerine gizlenen uyuşturucunun çıkarıldığı anlar görülüyor.