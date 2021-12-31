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Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi

31.12.2021 16:17

Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi 3 ilçede 5 adrese yapılan baskında yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalanırken, metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu belirtildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 553...

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi

3 ilçede 5 adrese yapılan baskında yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalanırken, metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu belirtildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandığı operasyonun, metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir uyuşturucu şebekesinin yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer, Esenyurt ve Başakşehir'de 5 ayrı adrese yapılan baskında 553 kilo 800 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve para sayma makinesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 352 bin 120 TL, 13 bin 60 dolar ve 3 bin 500 euro paraya ise el konuldu. Metamfetamin dünyadaki en tehlikeli uyuşturuculardan biri olarak bilinirken, operasyonda yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandı. Ele geçirilen metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu ifade edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi

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Uyuşturucu Operasyonu, Metamfetamin, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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