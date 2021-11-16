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Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

16.11.2021 07:46

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 29 gözaltı - Son Dakika


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