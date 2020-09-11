Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 42 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 42 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 42 kişi tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 42 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Esenler merkezli 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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