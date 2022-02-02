Üye Girişi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

02.02.2022 05:50

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik birçok ilçede sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik birçok ilçede sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik il genelinde çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon yaptı.

GAZİOSMANPAŞA'DA GECEKONDUYA OPERASYONOperasyonun yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Nazinin sokakta bulunan bir gecekondu oldu. Havadan helikopterle destek verilen operasyonda, adrese özel harekat ekibinin baskınıyla girildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, narkotik ekipleri ise evde narkotik köpeği ile arama yaptı.Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi
00:47 Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş
00:45 İngiltere Başbakanı Johnson'dan uyarı: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani bir felaket olur
00:37 Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'nin gündemine oturdu! Türklerin esprileri sosyal medyayı salladı
00:06 Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma
23:55 Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 06:16:05. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement