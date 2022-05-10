Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

10.05.2022 07:24

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da arasında yer aldığı birçok ilçede 30 adrese operasyon yapıldı.

Havadan desteklenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülecek.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika


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