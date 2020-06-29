Son dakika haberi: İstanbul'da vatandaşların geride bıraktığı manzara isyan ettirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul'da vatandaşların geride bıraktığı manzara isyan ettirdi

Son dakika güncel haberi: İstanbul'da dün akşam sahile akın eden vatandaşların arkalarında bıraktığı manzara isyan ettirdi.

İstanbul'da dün akşam sahile akın eden vatandaşların arkalarında bıraktığı manzara isyan ettirdi. Sahil şeridindeki kayaların arası çöplerle dolarken bir vatandaşın taşlar üzerinde battaniye unuttuğu görüldü. Çimlerdeki çekirdek kabukları ve plastik atıklar ise çirkin bir görüntü oluşturdu.

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İstanbul'da dün vatandaşlar YKS sınavının ve kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte sahillere akın etmişti. Akşam sahile akın eden binlerce kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları da görülmüştü. Dün yaşanılan bu akının ardından bugün sahile giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Geriye bırakılan çirkin görüntü isyan ettirdi. İnsanların piknik ve yürüyüş yaptığı sahil şeridindeki kayaların arası çöplerle doldu. Kayaların arasındaki ve çimlerdeki çekirdek kabukları ve plastik atıklar ise çirkin bir görüntü oluşturdu. Öte yandan bir kayanın üstündeki battaniye ise dikkat çekti.


"Piknik yapmaları çok normal ama temiz bırakmaları gerekiyor"


İnsanların çöpünü çöpe atması gerektiğini söyleyen Serdar Sağlam, "Çok üzücü tabi, burayı hepimiz kullanıyoruz, böyle olmaması lazım. İnsanların çöpünü çöpe atması gerekiyor. Herkes buraya çöpünü atarsa yaşayamaz hale geliriz. Hastalık daha da çoğalır. İnsanlar evde sıkıldı. Normalleşme sürecinde gelip piknik yapmaları da çok normal ama temiz bırakmaları gerekiyor. Çimlere daha çok çöp bırakıyorlar ve yanlarında çöp kutusu var atmıyorlar" dedi.


"Herkesin sorumluluğunu bilmesi lazım"


İnsanları çöp konusunda uyardığını belirten Sadıç Erhan, "Ben buraya gelen insanları çok uyarıyorum. Bizim insanımız maalesef duyarsız. Herkesin sorumluluğunu bilmesi lazım. Taşların üzerinde çok çöp var, bırakıp gidiyorlar. Alkol şişeleri, kola şişeleri, cips paketleri ne ararsanız var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:03 Kaynak: İHA

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