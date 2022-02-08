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Son dakika haberi... İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik kazası meydana geldi

08.02.2022 14:34
Son dakika haberi... İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik kazası meydana geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Pendik ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi'nde Ü.Ö idaresindeki 34 EAZ 510 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı yönden gelen Ö.D idaresindeki 34 COR 362 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tekrar refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Caddede oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Otomobil, İstanbul, Ankara, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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