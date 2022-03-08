Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi

08.03.2022 11:18
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Kartal'da yangın çıkan evde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kartal'da yangın çıkan evde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Oksijen verilen köpek yapılan ilk müdahalenin ardından veterinere götürüldü.

Olay, Kartal Yakacık Yeni Mahalle Samandıra Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 katlı binanın giriş katında bulunan sürücü kursunda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İçerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Pablo isimli pitbull cinsi köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kalp masajı yapılan köpeğe daha sonra oksijen verildi. Köpeği Pablo'yu yerde yatarken gören sahibi Rıfat Önalan göz yaşlarına hakim olamadı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Pablo veterinere götürüldü.

Yahya Tartur, "Ben ekspertiz de çalışıyorum. Bir anda dumanlar gördüm itfaiyeyi aradım. O da sahibi aşağı indi ondan sonra köpeği çıkarttık. Sürücü kursunda yangın çıktı durumu iyi" dedi.

"Köpeğin durumu o kadar iyi değildi"

Çevrede esnaflık yapan İsmet Akyıldız, "Yangın çıktı, veteriner çağırıldı. itfaiye haber verildi. Ondan sonra köpeğe acil durum için burada, olay yerinde baktılar götürdüler. Köpeğin durumu o kadar iyi değildi. Ondan sonra götürdüler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi
Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi

YORUMLAR
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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kartal'da yangında kurtarılan köpeğe oksijenle müdahale edildi - Son Dakika


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