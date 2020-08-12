Son dakika haberi: İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya süren 2 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, Küçükçekmece'de atölyede yasa dışı yollarla ürettiği çok sayıda silahı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese, 10 Ağustos'ta operasyon düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, namlusu değiştirilmiş 21 tabanca ve 23 mermi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı

Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi

Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek

Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi

Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek

Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu

Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı

Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz

Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu

Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı

Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü