Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş

15.12.2020 09:13

Son dakika haberler... Halıcıoğlu'nda seyir halinde olan bir sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aniden fren yapması sonucu halk otobüsünün karıştığı 4 araçlı zincirleme kazada meydana geldi.

Halıcıoğlu'nda seyir halinde olan bir sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aniden fren yapması sonucu halk otobüsünün karıştığı 4 araçlı zincirleme kazada meydana geldi. Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü bir süre sonra geri geldi. Sürücü polis ekiplerinin sorusuna, "Araçtaki malı dükkana boşaltmaya gittim" dedi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu- Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araçla seyir halinde olan bir sürücünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aniden frene basması sonucu halk otobüsünün de karıştığı 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Olayın hemen ardından kazaya neden olan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kimsenin yaralanmadığını belirleyerek kaza yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili sürücülerin ifadesine başvurduktan sonra inceleme yaparak tutanak tuttu.

"ARAÇTAKİ MALI DÜKKANA BOŞALTMAYA GİTTİM"

Ekipler ve sürücüler olay yerinden ayrılacakları esnada ise kazaya neden olan sürücü yaya olarak kaza yerine geldi. Polis ekiplerinin "neden ayrıldın?" sorusuna üzerine sürücü, "Aracımda malzeme vardı onları dükkana boşalttım" diyerek cevap verdi. Ekiplerin olay yerinden ayrılmaması gerektiğini söylemesinin ardından polis otosuna alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya karışan diğer bir hafif ticari aracın sürücüsü ise, "Yolun karşısından servis aracı geçiyordu. O da tam yola giriyordu, bende Çıksalın istikametine giderken yol vermek için durduğumda kaza meydana geldi. Yaralı yoktu, dört araç kazaya karıştı" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

-İHA-

Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş
Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş

Okmeydanı, Beyoğlu, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Papu Gomez Gasperini ile kavga etti, Atalanta'dan ayrılacağını duyurdu ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi
Eski yoldaşlar arasında 'öpücük' tartışması: Erkekliğini sürdürmek için komün istiyordun Eski yoldaşlar arasında 'öpücük' tartışması: Erkekliğini sürdürmek için komün istiyordun         
09:31
Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti         
09:21
Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi         
09:07
141 gün boyunca Kars'tan Karadeniz'e yürüdü! 'Arkadaş' çiftleşebilmek için göç etti 141 gün boyunca Kars'tan Karadeniz'e yürüdü! 'Arkadaş' çiftleşebilmek için göç etti         
08:43
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon         
08:07
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var         
21:02
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 09:49:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... İstanbul'da zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç geri dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei