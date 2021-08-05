İstanbul'daki belediyelerin orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalara desteği sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri çevresinde başlayan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Söndürme ve soğutma çalışmalarını bölgedeki diğer ekiplerle sürdüren İBB ekibi, 273 personel, 44 araç ve ekipmanla bölgede görev yapıyor. Yangın bölgelerinde zarar gören yaban hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta yaşayan hayvanları sağ kurtarmak ve yaralı olanları tedavi etmek için 6'sı veteriner hekimden oluşan 8 kişilik ekip de bölgede bulunuyor.

Dün, Kemerköy Termik Santrali çevresindeki yangınlara da müdahale eden İBB ekibi, santral çevresindeki çalışmalarını bugün de sürdürüyor.

Öte yandan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) 8 personel ve 4 araçtan oluşan ekip, yangın bölgelerinde çalışmalara destek veriyor. Antalya Su ve Atıksu İdaresi ile koordineli olarak çalışan İSKİ, beraberinde götürdüğü jeneratörleri bölgedeki 2 farklı temiz su terfi merkezine takviye etti. Ayrıca bugün Muğla ve Antalya'daki ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda bölgeye 101 personel ve 1 araç ile itfaiye hortumu ve telsiz gibi lojistik malzemeler gönderildi.

Bağcılar Belediyesinden yangın bölgesine yardım kolisi

Yangınları söndürmek için 16 personel ve 5 su tankeriyle görev yapan Bağcılar Belediyesi bölgeye yardım desteği de veriyor.

Bağcılar Belediyesince Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın bölgesine içinde içme suyu, gıda, temizlik ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunan yardım kolileri gönderildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yangın sebebiyle oluşan yaraların sarılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şimdi birbirimize sahip çıkma zamanı. Eksik ve aksaklıkların giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Hemşehrilerimizin gönül birliğiyle bu sıkıntıları en kısa zamanda aşacağız." ifadelerini kullandı.

Avcılar Belediyesi bölgeye yardım kolisi gönderdi

Avcılar Belediyesi, Avcılar Kent Konseyi ile Merzifon ve Çevre Köyleri Dernekler Birliği iş birliğiyle afet bölgesinde bulunan ekiplerin ve vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan koliler, Marmaris Belediyesine ulaştı.

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri ekiplerince hazırlanan yardım kolilerinin içerisinde bölgede en çok ihtiyaç duyulan eldiven, maske gibi malzemelerin yanı sıra gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri de buluyor.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, diğer belediyelerle birlikte yangın bölgesindeki yaraları sarmak için çalıştıklarını ve bir an önce ormanları yeniden hayata döndürmek istediklerini belirtti.

Veteriner hekim ekibi ve sağlık ekibi ile bir sivil savunma uzmanının afet bölgesine gönüllü olarak gideceğini aktaran Hançerli, bir tanker ve ambulansın da destek vermek üzere hazırlandığını kaydetti.

Kadıköy Belediyesinin üçüncü ekibi yangın bölgesinde

Kadıköy Belediyesinin olası afetlere karşı oluşturduğu arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, dün gece üçüncü ekibini yangından en çok etkilenen ilçelerden biri olan Marmaris'e uğurladı.

Belediyenin afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan ekip, aralarında 2 sağlık çalışanı üyesinin de bulunduğu 9 kişi ve bir ambulansla Marmaris'in Kızkumu ilçesine ulaştı.

Yanlarında acil ihtiyaç malzemelerini de götüren ekip, orada yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan diğer üyeleriyle buluştu. Ekip, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısının ardından yangın noktalarına gruplar halinde dağılarak, yangına müdahale çalışmalarına katıldı.

Belediyenin arama kurtarma takımı BAK Kadıköy ile birlikte Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek, Destek Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden oluşan 67 personeli, yanlarında götürdüğü afet müdahale araçlarıyla yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destekte bulunuyor.

Bugüne kadar 10 ayrı noktaya dağılıp çalışmalarını sürdüren ekip, bir yandan da yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde nöbet tutuyor, vatandaşlardan gelen yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiriyor ve yanlarında götürdükleri mobil ikram araçlarından su, çay, limonata, ayran gibi içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor. Ekipte bulunan veteriner hekimler de yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi altına alıyor.