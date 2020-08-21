Son dakika haberi | İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açılıyor, karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Son dakika haberi | İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açılıyor, karar Resmi Gazete'de

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Son dakika haberi | İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açılıyor, karar Resmi Gazete'de, System.String[]

İSTANBUL'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

6'NCI YÜZYILDA YAPILDI

6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.


İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 06:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'daki Kariye Camii ibadete açılıyor, karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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