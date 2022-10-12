Son dakika haberi | İstanbul'daki taraftar kavgası sırasında silah kullanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İstanbul'daki taraftar kavgası sırasında silah kullanan şüpheli tutuklandı

12.10.2022 01:06
Son dakika haberi | İstanbul'daki taraftar kavgası sırasında silah kullanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul'da, Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasındaki maç sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylarda silah kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da, Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasındaki maç sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylarda silah kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup müsabakasında 9 Ekim'de yapılan maçın ardından silah kullandığı için gözaltına alınarak "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A'nın tutuklanmasına karar verildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAL 11'inci grup müsabakasında 9 Ekim'de Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan futbol müsabakasında, dağılan taraftarlar arasında kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine intikal etmişti.

Kavgaya ilişkin Y.B, E.Ç. ve B.T. "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltına alınmış, stat girişindeki döner kavşakta silahla havaya ateş açan şüpheli S.A. da yakalanmıştı.

Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem yapılırken spor müsabakalarından süresiz men edilen şüpheli S.A. ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet"ten adliyeye sevk edilmişti.

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Kaynak: AA

İstanbul, Bilecik, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'daki taraftar kavgası sırasında silah kullanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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