Son dakika haberi... İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8'i yabancı uyruklu 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklu 8 zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 28 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanırken 22'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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