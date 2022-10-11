Son dakika haberi! İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı: (1) - Son Dakika
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Son dakika haberi! İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı: (1)

11.10.2022 15:45
Son dakika haberi! İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı: (1)

Son dakika haberler: İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Besra Yalçın hakkında 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Besra Yalçın hakkında 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan saat 05.55 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı anlatıldı.

Adresin, iddianamede "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alan TÜGVA'nın Gaziosmanpaşa Temsilciliği olduğu bildirilerek, patlamanın etkisiyle Şakir Zümre Caddesi tarafında bulunan ara boşlukta klima ünitesinin parçalandığı, etrafta cam, demir ve siyah bez parçaların bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, olay yerini gösteren kamera kayıtlarına göre, saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibarıyla kadına benzeyen, yüzü kapalı ve çarşaflı şüphelinin TÜGVA'nın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden ayrıldığı aktarıldı.

İlk incelemede patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğunun anlaşıldığı dile getirilerek, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Besra Yalçın'ın Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist) terör örgütü üyesi olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sürecek)

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İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı (2) İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı (2) İSTANBUL-İSTANBUL'DA 44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI İSTANBUL-İSTANBUL'DA 44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı: (1) - Son Dakika
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