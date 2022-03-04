İstanbul'daki Ukraynalıların savaş karşıtı eylemleri sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'daki Ukraynalıların savaş karşıtı eylemleri sürüyor

04.03.2022 19:12
İstanbul'daki Ukraynalıların savaş karşıtı eylemleri sürüyor

Ülkelerindeki savaşı protesto etmek isteyen Ukraynalılar bir kez daha Beyoğlu'nda bir araya gelerek eylem yaptı.

Ülkelerindeki savaşı protesto etmek isteyen Ukraynalılar bir kez daha Beyoğlu'nda bir araya gelerek eylem yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 9'uncu güne gelindi. Ülkelerindeki savaş devam ederken, İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar bir kez daha Beyoğlu'nda bir araya gelerek, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve saldırıları protesto etti. Yaklaşık 100 kişilik grup Tepebaşı'nda gerçekleştirdikleri eylemde, savaş karşıtı sloganlar atıp, üzerinde, "Savaşa hayır, Savaş dursun, Ukrayna'ya yardım edin" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

"KIRIM'DA YAPTIKLARI GİBİ KHERSON'DA DA SAHTE REFERANDUM YAPACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Babasının Türk annesinin ise Ukraynalı olduğunu söyleyen Tuğba Ergül, "Dün Herson'daki arkadaşlarımdan birkaç video almıştım. Bunu size anlatmak istiyorum. Kırım'da ordudan olmayan sivil insanları en az 10 otobüsle getirmişler. Büyük ihtimalle Kherson'da Kırım'da yaptıkları gibi sahte bir referandum yapıp Kherson'u almaya çalışıyorlar. Biz, öyle yaptıklarını düşünüyoruz. Biz her gün saat 15.00'te Odakule Meydan'ında toplanıyoruz. Hepinizi davet ediyoruz. Susmamalısınız. Biz bunu beraber durdurmalıyız çünkü Ukrayna'dan sonra sırada hangi ülke olacak bunu bilemiyoruz. Gördüğünüz gibi bir terörizm oluyor ve bunun sonu olmayacak. Biz hepimiz ayağa kalkmalıyız, Putin'i ancak böyle durdurabiliriz" diye konuştu.

"BU İNSANLIK DIŞI. PUTİN DURMAK ZORUNDA"

Alman vatandaşı olduğunu söyleyen Elisa Raind ise, "Ben Almanım. Her şey yanıyor gibi. Bu bence çok korkutucu. Bilmiyorum, gerçekten çok saçma. Bu insanlık dışı. Putin durmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı eylemcilerin savaş sona erene kadar protestolarına devam edeceği öğrenildi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş - Sümer Avcı/ İHA)

İstanbul'daki Ukraynalıların savaş karşıtı eylemleri sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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