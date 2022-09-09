Son dakika haberi! İSTANBUL-DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

09.09.2022 10:48

Gelen son dakika haberlerine göre TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sözde üst düzey yönetici Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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