Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye 'de yakalandığını açıkladı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sözde üst düzey yönetici Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İSTANBUL-DEAŞ'LI SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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